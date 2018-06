Blocco elettronico: ferry in avaria, sette ore di passione per i passeggeri

di Lorenzo Mayer

LIDO DI VENEZIA - Ancora un'avaria, e ancora un. Così, ieri mattina, dalle 9.40 ci sono stati disagi e problemi nei collegamenti tra il Lido e Pellestrina fino alle 16.15, quando è tornata la normalità.Giornata di passione e da bollino nero, per circa sette ore, nella tratta tra l'approdo di Alberoni Faro Rocchetta e quello di Santa Maria del Mare (e viceversa). Anche perché, come spesso accade, quando qualcosa va male, anche la sfortuna ci mette lo zampino. Il guasto si è materializzato, con una puntualità disarmante, proprio il giorno dopo entrata, in manutenzione programmata, del Pellestrina l'altra nave traghetto impegnata sulla linea 11. E quindi non c'era un'altra motozattera di rinforzo pronta a rimpiazzare quella che si era appena guastata.Si è quindi dovuto rimediare frazionando la linea e impiegando un motobattello per assicurare almeno, il collegamento ai passeggeri. Questa volta, è bene chiarirlo subito, il piano d'emergenza è entrato in funzione in tempi abbastanza rapidi. Non c'è stato nessun blocco, o sospensione del servizio, a parte qualche inevitabile ritardo e i disagi.