MESTRE/VENEZIA - Avaria ad un bus sul cavalcavia di San Giuliano e il traffico si blocca. E' successo questa mattina quando l'autobus diretto a Venezia si è fermato: tram T1 fermo e attivato il servizio sostitutivo, code di passeggeri in attesa e linee automobilistiche deviate per via Ancona, Torino, via della Libertà.