Lavori asfaltatura, chiusura notturna per 6 ore del tratto San Stino-Portogruaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella notte fra domani, mercoledì 13, e giovedì 14 novembre, una serie di interventi urgenti sulla pavimentazione, richiederà la chiusura del tratto autostradale compreso fraper 6 ore dalle 22 di mercoledì alle 4 del mattino di giovedì, in direzione Trieste.Nei prossimi mesi, brevi chiusure di questo genere si susseguiranno per consentire di completare lavori di rifinitura a sovrapassi e cavalcavia, a svincoli oppure a porzioni di asfalto che si usurano più rapidamente in determinate situazioni.