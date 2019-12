True box, arrivano due nuovi autovelox contor le corse pazze dei bolidi in strada

di Teresa Infanti

GRUARO (VENEZIA) -. Due nuovi dispostivi per il controllo della velocità sulla. La Città metropolitana di Venezia ha autorizzato la Polizia locale del Portogruarese, competente per i Comuni di Portogruaro, Gruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria e Teglio Veneto, ad eseguire i lavori per l'installazione di 2 box di ausilio alle apparecchiature di controllo elettronico della velocità, da installare lungo la Sp 76 a Gruaro, all'interno del centro abitato di Giai. Nello specifico i cosiddettiverranno installati in via IV Novembre, nei pressi delle intersezioni con le vie Pascoli, degli Olmi e Strada Ronci. Sarà la Polizia Locale ad individuare il posto piu idoneo per la collocazione dei dispositivi, che dovranno essere ad almeno 50 centimetri dal bordo della carreggiata