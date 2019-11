​Autovelox messo ko da un fulmine: da oggi riprende a funzionare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPINEA (VENEZIA) - È di nuovo acceso da oggi l'autovelox sulla Sp81 a Spinea. Non era mancata l'ironia a inizio settembre quando un fulmine si era abbattuto sull'apparecchio puntato sulla camionabile Sp81. Il giorno successivo l'autovelox, che non dava più segni di vita, era stato controllato dai tecnici della Città metropolitana che avevano dato il responso: «Fuori uso per un corto circuito». Per un paio di mesi, quindi, a far rispettare il limite di velocità, che in quel...