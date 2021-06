«Un autovelox per la sicurezza in via Bissuola»

MESTRE - Un autovelox per garantire la sicurezza in via Bissuola. A tre mesi dall'allarme lanciato da Michele Boato per il rischio di incidenti in via Bissuola, nel tratto antistante la scuole elementare Leonardo da Vinci, il consigliere di municipalità ritorna alla carica per sollecitare la messa in sicurezza della strada. Qui, com'è noto, il Comune ha ipotizzato l'istituzione di un anello a senso unico fra via Bissuola, via Baglioni e via Tevere per ridurre i transiti. Una soluzione che consentirebbe di abbattere il rischio di incidenti in un tratto dove, anche nel recente passato, si sono verificati sinistri anche gravi.



Nell'immediato però Boato, con una nuova interpellanza, propone l'istituzione di un breve tratto a traffico limitato in corrispondenza con la scuola elementare con la possibilità, per chi è diretto verso Est, di utilizzare via Tina Anselmi e via Bissagola, una volta che sarà realizzato l'accesso dalla nuova rotatoria alla fine di via Grassi. La soluzione più rapida però, per il consigliere d'opposizione, è l'installazione di un autovelox in via Bissuola tarato a 30 chilometri orari. Solo così, per Boato, sarà possibile garantire transiti a bassa velocità nel tratto di strada caratterizzato da una curva pericolosa per gli automobilisti e, di conseguenza, per ciclisti e pedoni che i transitano contemporaneamente.