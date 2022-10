FOSSALTA - Un tamponamento fra due auto e poi una terza vettura che piomba sulle due già incidentate e si rovescia in mezzo all’autostrada. Paura nella notte fra sabato e domenica in A4, nel tratto a 3 corsie, compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione di Venezia.

Nel tremendo botto tre persone sono rimaste ferite e per loro si è reso necessario l’intervento dei sanitari.

L’allarme è scattato verso le 4.30, quando in A4 il traffico, vista l’ora, per fortuna, era praticamente nullo.

Ciononostante due autovetture si sono scontrate, finendo in mezzo alla carreggiata. Per i conducenti qualche trauma ma il peggio è arrivato più tardi.

Era infatti passato qualche minuto quando la situazione si è complicata e si è sfiorata la tragedia, l’ennesima sulla Trieste-venezia.

IMPATTO

Una terza vettura è arrivata a forte velocità con l’automobilista che si è ritrovato i rottami in mezzo alla corsia di marcia. Inutile per lui cercare di evitare l’impatto anche se ha tentato di frenare in ogni modo.

L’uomo ha perso il controllo del veicolo che prima si è schiantato contro il guardrail finendo la corsa catapulto in mezzo alla A4 con le ruote all’aria. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 118.

La telefonata è stata intercettata dal Sores di Palmanova che coordina il Nue, il numero unico di emergenza del vicino Friuli Venezia Giulia.

Da qui sono stati mobilitati i soccorsi arrivati con i sanitari di Latisana, gli ausiliari del traffico di Autovie Venete e la polizia stradale di Palmanova competenze per la tratta.

BILANCIO

Nello spaventoso incidente sono rimaste ferite tre persone. Tutte sono state trasferite al pronto soccorso di Portogruaro per essere sottoposte alla diagnostica. Tra traumi e ferite, evidenziate negli accertamenti, nessuno fortunatamente è risultato in pericolo di vita.

Per i soccorritori non è stato semplice riuscire a mettere in sicurezza il tratto di A4 teatro dell’incidente anche perché l’autostrada è sempre rimasta aperta nonostante i tanti detriti sparsi sulle tre corsie.

Solo verso le 7.30 tutto è stato ripristinato quando il soccorso stradale Costantin ha rimosso tutti i mezzi coinvolti, ripulendo anche la carreggiata consentendo il pristino normale della circolazione in una domenica di piena fine estate, caratterizzata per l’intera giornata da traffico sostenuto su entrambi le direzioni.