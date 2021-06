Autostrada, stretta sui furbetti del pedaggio: blocco del mezzo e black list degli evasori

Polizia Stradale ed Autovie Venete stringono le maglie sui guidatori indisciplinati – in particolare stranieri - che evadono il pagamento del pedaggio dando seguito al protocollo d’intesa firmato a febbraio. Negli ultimi mesi si è, infatti, acuito il fenomeno dei conducenti (spesso provenienti dal Centro Est Europa) che

percorrono l’autostrada e non pagano al casello. Solo nel 2020 – in piena pandemia nonostante il crollo del traffico su tutta la rete – sono state 416 le segnalazioni per questo tipo di violazioni amministrative, mentre nel 2019 le violazioni erano state 311.

Da qui la decisione di avviare una serie di verifiche su strada in equipe fra polizia stradale e personale qualificato della Concessionaria contro i maxi evasori. La presenza della task force sarà preannunciata, a scopo preventivo, sui pannelli a messaggio variabile lungo tutta l’autostrada.



Il trucco per non pagare

Soprattutto nell’ultimo anno si è notato un aumento dei conducenti che, dopo aver inserito il biglietto nella macchinetta, premono il pulsante rosso di apertura del casello dichiarando l’impossibilità di pagare e ritirando il cosiddetto "rapporto di mancato pagamento". Gli stessi, poi, non si presentano entro 15 giorni ai Centri di assistenza clienti per pagare la somma dovuta, né la corrispondono in altro modo. Questa condotta, oltre che rappresentare un inadempimento contrattuale nei confronti di Autovie, è una violazione amministrativa (art. 176 del comma 11 e 21 comma del Codice della Strada) che prevede un’ammenda di 87 euro più due punti di penalizzazione sulla patente.



Ma c’è di più: la black list dei maxi evasori

Il protocollo – aggiornato nei giorni scorsi – consentirà ora di inchiodare anche i conducenti di veicoli stranieri. Per loro è stata predisposta una particolare black list, di super evasori stranieri che non possono essere oggetto di notificazione del verbale in quanto, al momento, non è possibile, per questa tipologia di infrazione, risalire al titolare della carta di circolazione del veicolo. La tecnologia a tale proposito verrà

incontro con un articolato sistema di analisi dei flussi stradali che permetterà agli operatori della Polizia Stradale di individuare questi veicoli e di fermarli direttamente su strada, notificando agli autisti le violazioni pregresse.