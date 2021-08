Allacciamento A57 tangenziale Mestre e A27, due notti chiuso dalle 21 alle 6

VENEZIA - Sulla A57 tangenziale di Mestre, per consentire programmati lavori di pavimentazione da parte di altro gestore, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 3 e mercoledì 4 agosto, con orario dalle 21 alle 6, sarà chiuso il ramo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre e la A27 Venezia-Belluno, per chi proviene da Trieste, verso Belluno.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Ramo D25 Raccordo Marco Polo, in direzione aeroporto, si potrà raggiungere lo svincolo di Dese, percorrere la rotonda e rientrare sul ramo D25 Raccordo Marco Polo, in direzione A27 Belluno.