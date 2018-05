Bolidi pagati e mai consegnati Opel scomunica Autosanlorenzo Ma decide anche di salvare i clienti

di Fulvio Fenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Non faranno la fine deiche, dopo aver pagato auto e moto a cavallo tra la fine del 2017 e l'inizio di quest'anno, stanno ancora aspettando la consegna del loro veicolo. No, mestrini, veneziani e tutti gli altri clienti delladi via Giustizia (con sedi anche a Salzano, Sottomarina, Piove di Sacco e Rovigo) dovrebbero riuscire ad ottenere le vetture nel giro di qualche settimana, due mesi al massimo. Perché- dopo avercon un avviso pubblico per formalizzare che. Decine e decine di persone che hanno acquistato nei mesi scorsi una Opel da Autosanlorenzo e che, dopo l'esplosione di questo nuovo caso di concessionarie in crisi scoperto dal Gazzettino, negli ultimi giorni non hanno chiuso occhio la notte...