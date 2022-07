Chioggia, Federica morta a 37 anni dopo tre visite al pronto soccorso. L'Ulss 3: «Arrivate prime risposte dall'autopsia»

CHIOGGIA - «L'autopsia sta dando, al momento, alcune indicazioni rispetto alla possibile causa di morte, però faremo ulteriori approfondimenti per capire se c'è nesso di causalità tra gli accessi precedenti e l'evento drammatico che la ragazza ha subito». Lo afferma l'Azienda sanitaria dell'Ulss 3 di Venezia, in attesa del referto ufficiale degli anatomopatologi sul decesso di Federica Fabbris, la 37enne morta domenica scorsa al Pronto Soccorso di Chioggia, dov'era tornata per la terza volta in pochi giorni.

L'azienda sanitaria ribadisce la vicinanza alla famiglia della giovane donna, e sottolinea che la paziente è morta «mentre i sanitari del Pronto soccorso si stavano prendendo cura di lei. Abbiamo fatto tutto quello che in quel momento si poteva fare». L'Ulss 3 Serenissima sta approfondendo ogni possibile causa: «oltre al riscontro diagnostico di ieri mattina - si precisa - abbiamo portato il caso a conoscenza della magistratura.

Andremo a fare ogni altro eventuale accertamento che serva a portare chiarezza e un pò di serenità ai familiari che stanno subendo questo enorme dramma. Abbiamo aperto una verifica interna anche riguardo ai due accessi che la ragazza ha compiuto nei giorni precedenti» per capire se anche in quei momenti «le cure sono state adeguate e approfondite».