L'autopsia: Claudia Bernardi era morta da due settimane

VENEZIA - I primi esiti dell'autopsia eseguita sul corpo di Claudia Bernardi confermano le ipotesi iniziali formulate dal medico legale a conclusione dell'esame esterno della salma: non vi sono segni di lesioni che possano far pensare ad una morte violenta. Ora bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici per capire se il decesso sia da attribuire a qualche sostanza assunta dalla donna: difficilmente i laboratori saranno in grado di fornirli prima di una alcune settimane.

L'esame autoptico è stato effettuato ieri dal medico legale padovano Giovanni Cecchetto, su incarico della sostituto procuratore di Venezia, Lucia D'Alessandro, la magistrato che coordina le indagini condotte dalla polizia.

COCKTAIL LETALE

Claudia Bernardi, 53 anni, ex modella molto conosciuta a Venezia, è stata trovata morta giovedì scorso nel suo appartamento, al numero 3105 del sestiere di San Marco, nei pressi di campo San Samuele. Gli investigatori sospettano che a provocare il decesso della donna sia stato un cocktail di farmaci e di metadone, le cui confezioni vuote sono state rinvenute nell'abitazione e poste sotto sequestro degli agenti.

In attesa dell'esito dell'autopsia gli inquirenti hanno iniziato ad ascoltare amici e congiunti della vittima, nonché ad analizzare il cellulare della donna per accertare se ha sentito qualcuno nelle ultime ore, ma anche per leggere i messaggi inviati e ricevuti, alla ricerca di informazioni che possano risultare utili alla ricostruzione dei fatti.

Il decesso della donna sarebbe avvenuto un paio di settimane prima del ritrovamento del suo corpo. È stato il padre a chiamare i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta del suo appartamento in quanto Claudia continuava a non rispondere. Il padre la cercava inutilmente da alcuni giorni. Aveva provato a telefonarle e a inviarle messaggi, ma senza risposta. E quindi aveva deciso di bussare alla sua porta.

Claudia Bernardi era in cura al Serd per liberarsi dalla tossicodipendenza. E problemi di droga avrebbe avuto l'uomo con cui Cludia ha intrattenuto un lungo legame sentimentale che, secondo gli amici non era mai del tutto finito, in un tira e molla continuo.