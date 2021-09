VENEZIA - Poco dopo le 19:30 un'automobile con targa slovacca, sulla rampa di piazzale Roma, ha sbagliato manovra e si è incastrata fra il tram e lo spartitraffico in cemento armato. In seguito all'incidente l'auto è letteralmente stata sollevata da terra. Nessun ferito, almeno dalle prime verifiche, ma in pochi minuti piazzale Roma, nodo nevralgico della viabilità comunale veneziana, è stato paralizzato perché il tram coinvolto nel sinistro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati