Autobus carico di ragazzi rischia di rovesciarsi nel fosso: paura per una comitiva di studenti

PORTOGRUARO - Sbaglia la manovra e un autobus carico di ragazzi rimane in bilico nel fosso: paura a Portogruaro. È successo oggi verso le 11.30 in via San Giacomo a Portogruaro. Un autobus con circa 60 ragazzi di nazionalità Ceca, studenti in vacanza, è rimasto in bilico all'incrocio tra via San Giacomo e via De Gasperi. Il conducente non è riuscito a mantenere il pesante mezzo sulla strada finendo con le ruote posteriori dentro al fossato. I ragazzi sono stati fatti scendere tutti mentre sul posto sono arrivati i soccorritori. Con loro anche le gru del soccorso stradale Rado per riportare il mezzo sulla strada. Nessuno è rimasto ferito.