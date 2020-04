Autobus in fiamme nella notte al Lido di Venezia, prende fuoco anche l'imbarcadero Foto

Ultimo aggiornamento: 09:11

Autobus del trasporto urbano prende fuoco al Lido di Venezia. Le fiamme sono divampate nella notte del 16 aprile, un quarto d’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti alla fermata Santa Maria Elisabetta del Lido. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.La squadra dei vigili del fuoco, arrivata dal locale distaccamento del Lido, ha utilizzato la schiuma per abbassare e spegnere le fiamme, che oramai avevano completamente avvolto e distrutto il mezzo. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco.. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate dopo circa due ore. La rimozione della carcassa dell’autobus sarà eseguita questa mattina.