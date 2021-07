LIDO DI VENEZIA - Undici autobus elettrici di Actv, nuovi di zecca, pronti per entrare in servizio, ma ancora fermi, e parcheggiati in località Terre Perse in un'area adiacente al cantiere dell'impresa Italo Regazzo in via Malamocco al Lido. La foto ha fatto rapidamente il giro dei social e creato parecchio scalpore e sollevato alcuni interrogativi. Prima del Covid si ipotizzava che il servizio automobilistico pubblico al Lido e Pellestrina...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati