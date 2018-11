Cede la strada per il peso, la betoniera carica di cemento va sul campo

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN STINO DI LIVENZA - Cede la strada, con lasul campo e rimane ferito. Spettacolare incidente stradale questa mattina tra le campagne di San Stino di Livenza. Erano quasi le 7.30 quando il conducente del mezzo pesante,, stava per raggiungere un cantiere per la ristrutturazione di una abitazione nei pressi di via della Bonifica a. Nell'affrontare una stretta strada sterrata, il mezzo ha percorso un tratto sul ciglio che è ceduto. La autobetoniera è volata sulla destra, finendo per capovolgersi su un lato. Subito è stato allertato il 118 che ha inviato idel Distretto Caorle-San Stino. L'uomo alla guida ha riportato per fortuna lievi conseguenze. Per i soccorsi meccanici dell'Aci invece è iniziato un lavoro impegnativo per rimuovere il mezzo, appesantito anche dal carico.