Senza assicurazione le auto di vip e attori, fioccano le multe

di Nicola Munaro

VENEZIA - Un terzo, cioè una decina su trenta. Perché trenta erano le Lexus macchine ufficiali della Mostra del Cinema di Venezia appena finita in archivio. E una decina sono state le Lexus multate da carabinieri e polizia di Stato per la mancata copertura assicurativa. In pratica circolavano senza assicurazione. Non macchine qualsiasi nell’immenso ingranaggio andato in scena al Lido dal 28 agosto al 7 settembre scorso. Quella “sporca” decina - parafrasando il cinema - di macchine, erano le stesse su cui viaggiavano i vip della settima arte, di casa a Venezia per una decina di giorni. Erano i taxi delle più note celebrità, il passaggio tra gli hotel e il red carpet.