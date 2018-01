In auto a Venezia, inavvicinabile. L'esperto: sospetta encefalite virale

di Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - È ancora in isolamento e la prognosi è riservata . Il mestrino che due giorni fa è arrivato con l'automobile fino ai piedi del ponte di Calatrava . Nemmeno i parenti possono avvicinarsi, i medici che lo stanno curando hanno disposto un periodo di osservazione di 48/72 ore, in attesa che gli esami dicano qualelo ha colpito in grado di provocargli lache lo ha ottenebrato. Potrebbe essere un'e questo spiegherebbe gli strani comportamenti dell'uomo dato che la malattia può provocare perdita di memoria, cambiamenti del comportamento o della personalità, epilessia e mancanza di coordinazione muscolare.«Un'encefalite virale può provocare quel che è successo a questa persona: uno stato confusionale per cui non si rende conto di percorrere una strada contromano e persino di arrivare a credere di essere in un luogo diverso da quello in cui effettivamente si trovava». Giorgio Palù, professore ordinario di Virologia della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e presidente della Società europea e italiana di Virologia, pur non conoscendo personalmente il caso clinico, spiega che c'è compatibilità tra la malattia che ha colpito l'uomo e il fatto che sia arrivato con l'auto addirittura davanti all'imbarcadero di piazzale Roma senza accorgersene...