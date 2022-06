Travolge e uccide un giovane sulla ciclabile: convalidato l'arresto

VENEZIA - Il Gip del Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto disposto dalla Pm di turno, di ​Alberto Crozzolin, l'uomo che domenica scorsa, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha travolto ed ucciso un 25enne del Mali lungo una pista ciclabile a Mestre. Lo rende noto la stessa Procura che, attraverso gli elementi forniti dalle forze dell'ordine e dai filmati di alcune telecamere, aveva disposto il fermo dell'investitore, 37enne residente a Roncade (Treviso).

L'uomo, in preda a sostanze accertate con un test subito dopo l'incidente, aveva imboccato ad alta velocità la pista ciclabile per poi carambolare contro alcuni paletti abbattendo un albero e quindi travolgere il ciclista. Centrato un cordolo, l'auto su cui viaggiava si è cappottata. Uscito dall'abitacolo illeso, alla vista della Polzia locale era fuggito per poi essere bloccato. Il reato contestato al 37enne è di omicidio stradale aggravato dalla fuga.