MIRA - Tensione ieri a Mira Porte di fronte alle scuole. Un'auto, incurante delle transenne e dell'alt dei genitori, ha percorso facendosi strada tra bambini e genitori un tratto di via Bernini tra lo sgomento dei presenti. Ferita una "palettista" l'operatrice del traffico, conosciuta da tutti come la "vigile nonna" che ha cercato di impedire il transito dell'auto per proteggere i bambini. «Poteva finire veramente male raccontano i testimoni l'auto ha sistematicamente ignorato non solo le nostre grida e gli inviti a fermarsi ma ha superato le transenne percorrendo la strada tra i bambini. Fortunatamente è andata bene così, ma abbiamo vissuto attimi di grande preoccupazione». Il fatto è accaduto attorno alle 8.20 del mattino, in prossimità della scuola dell'infanzia Peter Pan e della scuola primaria Leopardi, lungo quel tratto di via Bernini a Mira Porte che a quell'ora si trasforma in "strada scolastica". Si tratta di strade in prossimità dei plessi scolastici di Mira attivate sperimentalmente durante l'emergenza sanitaria e poi mantenute che prevedono appositi i divieti di transito durante l'anno scolastico negli orari di ingresso e di uscita per garantire la sicurezza di alunni, genitori e insegnanti.

INGRESSO

«Verso le 8.20 i bambini delle elementare stavano predisponendosi in fila all'ingresso della scuola per entrare nell'edificio racconta un genitore quando un'auto, un'Audi bianca, approfittando del passaggio del pulmino e quindi della transenna leggermente aperta, è entrata nel tratto di strada pedonale e ignara di tutto, dalla presenza dei bambini e genitori alle urla dei presenti, ha proseguito la sua strada fino ad entrare in via Borromini». Una "palettista" o vigile nonna come è chiamata da tutti si è anche ferita ad un braccio tentando di impedire all'auto di proseguire ed è ricorsa alle cure del Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale mentre i genitori testimoni cercavano di fotografare la targa dell'auto con i telefonini. Immagini che sono state fornite agli agenti e poi ai carabinieri della Tenenza di Mira i quali stanno effettuando degli accertamenti. «A iniziano anno scolastico abbiamo protestato perché ci era stata assegnata una sola vigile nonna ricordano i genitori. Questa strada non è sicura serve maggiore vigilanza perché rappresenta comunque un potenziale pericolo per i bambini». «Si è trattato di un caso isolato ha commentato il sindaco Marco Dori e spero che le forze dell'ordine risalgano al responsabile e procedano. Le strade scolastiche hanno proprio la funzione di proteggere i bambini».