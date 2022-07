Auto si incendia in A27 alla barriera: le fiamme danneggiano il casello

MOGLIANO VENETO - Alle 10.30 di oggi, 28 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A27 alla barriera di Venezia Nord per un’auto incendiatasi lungo una delle piste del pedaggio autostradale: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Treviso con un’autopompa e un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme dell’auto le quali si sono estese a parte del casello autostradale rimasto danneggiato. Le cause del dell’auto di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.