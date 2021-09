MIRANO - Un pensionato settantenne di Mirano, che evidentemente si divertiva a sfregiare la carrozzeria delle auto parcheggiate in zona via Gramsci è stato colto sul fatto, su pronta segnalazione di un proprietario, con un cacciavite appuntito in mano dopo aver “firmato” la vernice di due auto. Per l'uomo è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.