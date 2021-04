Da Mestre le auto per il resto del Nordest: Gruppo Serenissima acquistato da Mga

MESTRE - Cresce il distretto dell’automobile a Mestre che, ormai, offre ai clienti quasi qualsiasi marca disponibile sul mercato con le concessionarie distribuite tra via Orlanda e la Regionale 14, via Torino e via Ca’ Marcello, e via Fratelli Bandiera a Marghera. In queste settimane ha fatto un ulteriore passo avanti, da quando Mga Srl, gruppo con sede a San Giorgio in Bosco nel Padovano, ha acquisito le concessionarie del gruppo Serenissima di Jaguar e Land Rover al civico 45 di via Orlanda a Mestre, in viale del Lavoro 41 a Vicenza e in via Uruguay 27 a Padova.

HUB PER VEICOLI

Il Gruppo creato nel 2007 da Michele Giacometti, infatti, è una sorta di hub per il mondo dell’automobile, punto di riferimento per l’acquisto e la rivendita di grandi lotti di autoveicoli; a San Giorgio in Bosco ha più di 900 mezzi in pronta consegna di marchi tra i quali Audi, Bmw, Fiat, Lancia, Mercedes, Volvo, Land Rover, Jaguar, Toyota, Volkswagen e molti altri con automobili e veicoli commerciali; e i suoi clienti sono costruttori, case madri, grandi gruppi concessionari, centri di distribuzione europei e autonoleggi, non solo in Italia ma anche in Europa, Africa, Stati Uniti e Medio Oriente. Opera da tempo con le società Autostore e Village Rent, e con la prima ha completato l’acquisizione del gruppo Serenissima passando, nel periodo buio dell’emergenza Covid, da una quarantina di dipendenti a oltre 130, mantenendo invariato il numero di 90 impiegati delle concessionarie Jaguar e Land Rover e, anzi, annunciando nuove assunzioni. Mga stima di raggiungere un fatturato annuo di 250 milioni di euro dagli attuali 130. Oltre alla sede di Autostore a San Giorgio in Bosco e alla filiale di Albavilla (Como), aperta nel 2016 per inaugurare una rete di distribuzione nel Nord Ovest d’Italia, si aggiungono dunque le concessionarie ufficiali Jaguar Land Rover (oltre alla società Village Rent specializzata nei noleggi) per avviare l’espansione nel Nord Est. «Il mercato delle auto è in grande sofferenza, e gli ultimi dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dicono che febbraio si è chiuso con una flessione delle immatricolazioni del -12,3% rispetto a febbraio 2020» afferma Michele Giacometti, imprenditore anche nel settore nautico come presidente di Italian Yacht Store, rivenditore esclusivo per l’Italia di Custom Line e di Ferretti Yachts, Pershing, Itama e Mochi Craft per il Nord Est e il Centro Sud Italia, con quartier generale a San Giorgio in Bosco e sedi operative a Jesolo, Lignano, Rimini e Napoli.

LE OPPORTUNITÀ

«Sono però convinto che la transizione ecologica e tecnologica che sta attraversando il comparto dell’automotive sia ricca di opportunità. Non a caso abbiamo deciso di mantenere nelle filiali acquisiti lo stesso numero di addetti in vista di una ripresa che spero sia sostenuta anche da auspicati incentivi del Governo, sia in fase d’acquisto che relativi alla fiscalità».