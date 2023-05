Sperona un'auto con una donna incinta, scoperto il pirata dalla strada in Tesla: «Dovevo andare a prendere mia figlia»

SAN DONA' - Sperona un'auto con una donna incinta e un minorenne a bordo e si dà alla fuga: individuato il pirata dalla polizia locale di San Donà di Piave.

La polizia locale

Paura nel pomeriggio di ieri per una donna incinta, alla guida di una Suzuki Vitara, sulla quale c'era anche il figlio di 5 anni, che è stata speronata da un’auto pirata. Il veicolo della donna, nell’eseguire la manovra di svolta da via Bortolazzi verso Via Martin Luther King, è stato centrato da un’altra autovettura, che stava superando, in sorpasso, altri due veicoli che si erano fermati alle spalle del primo. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi, ha continuato la sua marcia a forte velocità facendo perdere le proprie tracce.

La donna, fortunatamente incolume, ma in forte stato di agitazione, è arrivata al Comando di Polizia Locale per spiegare l’accaduto, riuscendo a indicare solo il colore della vettura del fuggitivo. Grazie alle immagini della videosorveglianza, presente in un’area limitrofa a quella del sinistro, gli agenti hanno rintracciato il veicolo: una Tesla model 3. Il proprietario dell’autovettura, raggiunto presso la sua abitazione, ha ammesso le proprie responsabilità dichiarando agli uomini in divisa che era di fretta perché doveva andare a prendere la figlia a scuola che stava poco bene. Sulla fiancata destra del mezzo gli agenti hanno poi trovato i segni evidenti del sinistro accaduto poche ore prima. Al vaglio della Polizia Locale le contestazioni di cui dovrà rispondere l’irresponsabile automobilista. Agli agenti sono poi arrivati i complimenti del Comandante Paolo Carestiato.