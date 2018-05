Auto pagate ma non consegnate, i clienti chiamano la Finanza

di Lorenzo Mayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - In 17 hannoma devono, altri 50 non hanno più avuto notizie dopo l’acconto. Il caso è stato portato a galla da un lidense che ha pagato 25 mila euro ma dell’auto nuova, che aveva ordinato ai primi di febbraio per ora non ha visto nemmeno l’ombra.E la, se pensiamo che, lo scorso 14 maggio, quando il cliente ha chiamato per avere notizie, gli era stato risposto che l’Opel Zafira blu che aveva ordinato era arrivata in concessionaria. Mancava solamente di procedere al saldo, come previsto da contratto, e poi la vettura sarebbe stata regolarmente immatricolata e consegnata al cliente.A quanto pare il suo non è nemmeno un “caso” isolato. Solo ieri mattina si sono presentati altri 3 o 4 clienti che avevano il medesimo problema.