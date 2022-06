Paga 29mila euro un'auto che non arriva: denuncia il concessionario

SAN DONA' DI PIAVE - Da circa due anni aspetta l'auto dal concessionario, ma questa non gli è stata ancora consegnata. È quando accaduto ad un ristoratore del Sandonatese, per lui un'autentica odissea riuscire a comprare un pick-up Dodge Ram usato, pagato 29mila euro un paio di anni fa ad una concessionaria di auto americane di Motta di Livenza. Il ristoratore si è rivolto all'avvocato Matteo Cibinetto di San Donà che ha presentato una querela per truffa. «Nell'agosto del 2020 il mio cliente si è rivolto alla concessionaria per acquistare un pick-up spiega Cibinetto - la vettura era in Bulgaria per cui era previsto circa un mese di attesa per il trasporto in Italia e la successiva immatricolazione. Solamente verso la fine di febbraio del 2021 il titolare della concessionaria avvertiva che il pick-up era arrivato. Il mio cliente, però, dopo un sopralluogo, verificava che il mezzo non corrispondeva con quello indicato nel contratto, in quanto, pur essendo della stessa marca e modello, aveva caratteristiche, chilometraggio e telaio diverse. Il mezzo, inoltre presentava alcuni vizi-danni che richiederebbero il ripristino di gran parte della carrozzeria, la sostituzione del fanale posteriore destro, la sostituzione dei profili della porte anteriori, dei vetri scendenti, il tetto da raddrizzare e riverniciare, l'allineamento e registrazione delle porte, la sostituzione del tirante posteriore e il controllo dell'assetto. Ma ancora una verifica del rumore presente sotto il sedile di guida e delle cause della spia-motore e airbag accese. Il mio cliente acconsentiva comunque all'acquisto, indicando di procedere con le pratiche per l'immatricolazione. Ad oggi, però, il pick-up non è ancora stato consegnato, il mio cliente ha dovuto prendere a nolo una vettura equivalente, e si è dovuto procedere legalmente».

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Auto usate a prezzi stracciati comprate all'estero, poi... BRUTTA SORPRESA Opel usata con 180mila km a 3.200 euro, ma l'auto comincia a... TRUFFA LAMPO Rivendita di auto sparisce nel nulla. Aperta e chiusa in sole 12... TREVISO Si intesta 25 auto, ma non ha mai avuto la patente: ecco cosa ci...