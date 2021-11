MESTRE -Gli hanno detto: «Metti un sistema d'allarme», fatto. Gli hanno detto: «Installa delle telecamere», fatto. Gli hanno detto: «Installa altre telecamere», fatto. Risultato? Non è cambiato nulla. La Carrozzeria Moderna di via Giustizia di Paolo e Mattia Favaretto continua a essere il bersaglio prediletto di ladri e vandali. Quello dell'altra notte è il ventunesimo episodio in 7 anni: intorno alle 6 del mattino un uomo, forse un giovane,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati