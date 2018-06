Momenti di panico in Tangenziale: auto sfreccia contromano e poi sparisce

MESTRE - Momenti di apprensione stamane sulla Tangenziale di Mestre per un automobilista che, per cause al vaglio della polizia stradale, ha percorso un tratto della A57 contromano, per poi dileguarsi. Sono state diverse le segnalazioni che hanno raggiunto vigili del fuoco, polstrada e Cav, la società che gestisce la tratta.



Le testimonianze segnalavano in modo concorde un veicolo grigio che, tra la barriera di Villabona e l'uscita della Miranese, stava transitando in corsia di sorpasso nel senso di marcia opposto a quello corretto. La vettura si dirigeva in direzione Est, mentre il resto del traffico sopraggiungeva in direzione Padova. Il fuori programma è durato pochi minuti; con ogni probabilità il conducente deve essersi accorto di essere incappato in un errore ed uscito dall'arteria extraurbana prima di poter essere intercettato dalla polizia stradale, che ha inviato più pattuglie a controllare la situazione su entrambe le carreggiate della Tangenziale.

