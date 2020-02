Auto contro un platano: muore una donna di 38 anni

CONA - Incidente mortale a Cona verso le 17.40 in località Cantarana: un’auto è finita contro un platano per poi terminare la corsa fuoristrada nel terreno sotto il piano stradale: è morta una donna di 38 anni di Chioggia che viaggiava da sola. I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco e Cavarzere hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiararne la morte. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per determinare le cause del sinistro.

Tre incidenti in poche ore: auto capottate in città e sul Carso

Ultimo aggiornamento: 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA