MESTRE A Venezia il Comune ha le auto blu ma anche le barche blu. Sono a disposizione di assessori, dirigenti, dei vertici della macchina amministrativa. Anche del sindaco, ma lui usa i mezzi propri, di sicuro l’automobile, ma anche in laguna si serve di una sua imbarcazione con un suo pilota muovendosi in autonomia. Non c’è possibilità di confronto, dunque, con i suoi predecessori, ma anche il resto della Giunta e i vertici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati