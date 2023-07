FOSSO' - CAMPONOGARA - Aurora Costa, 16enne di Campolongo Maggiore, è stata eletta "Miss Fossò 2023" durante il concorso per "Miss Riviera del Brenta" svoltosi domenica 9 luglio a Fossó. Parteciperà di diritto alla finalissima per la proclamazione di più bella della Riviera del Brenta in programma il 2 settembre a Campagna Lupia. Il concorso, voluto e curato da Renato Trincanato, allora assessore al Turismo dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", è nato all'insegna della solidarietà e sulla scia emotiva del tornado che l'8 luglio 2015 sconvolse la Riviera del Brenta.

Il concorso

La manifestazione è poi proseguita con altre finalità, prima delle quali la promozione del territorio rivierasco. Hanno sfilato sulla passerella 16 ragazze, di età compresa tra i 15 e i 27 anni. Oltre a quella della vincitrice, hanno ricevuto altre fasce Daria Hagiu, Irene Renosto, Sofia Tomei, Giorgia Fantinello, Ludovica Fallacara, Sarah Feltrin e Giorgia Callegaro. La fascia speciale "miss simpatia" è stata assegnata a Beatrice Tomada.

L'appuntamento di Fissò era stato preceduto dal concorso di Camponogara, al ristorante Al fogher, dove 15 ragazze si sono contese le 6 fasce in palio. A Ludovica Ariani, 15 anni di Pianiga, il primo posto con la fascia di Miss Camponogara; seconda Aurora Stocco 16enne di Villa del Conte (Pd) con la fascia di Miss Ristorante Al Fogher, mentre Chiara Petrin 23 anni di Castelfranco Veneto (Tv) si è aggiudicata il terzo posto con Miss M Carburanti. Al quarto posto Elena Convento, 15 anni di Bojon di Campolongo Maggiore (Ve) che diventa Miss Autofficina MJ, seguita da Gaia Ferronato, 15enne di Trevignano (Tv) Miss Venetaflex. Chiude la classifica Aurora Boldrin, 15 anni di Paniga (Ve) con la fascia di Miss Fiori di Villa Katia. Due le fasce speciali assegnate per "merito" oltre che per la bellezza alle quindicenni Alessandra Lentino Stravolo e Vittoria Ariani entrambe di Pianiga (Ve) che sono Miss Solidarietà.