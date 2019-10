Il meteorologo Mercalli: «Dalla laguna ai monti per sfuggire all'acqua»

di Lauredana Marsiglia

CANSIGLIO - «Non possiamo dire se Vaia sia stata figlia delin atto, ma sicuramente è stata una delle tempeste più intense delle Alpi, in primo luogo per la velocità del vento». Il, volto noto del piccolo schermo dal cui pulpito, spesso inascoltato, cerca di diffondere gli studi scientifici sui drammatici cambiamenti climatici in atto, ieri è stato protagonista del convegno Femca-Cisl svoltosi nell'Hangar di Veneto Agricoltura in Cansiglio. Vaia è stata lo spunto per affrontare scenari più vasti. Sala gremita per parlare degli scenari futuri che attendono l'uomo da qui a fine secolo e per capire quale contributo possa dare il mondo del lavoro, sia attraverso le contrattazioni aziendali finalizzate a ridurre gli sprechi energetici nei singoli siti produttivi, sia sotto quello degli investimenti legati ai fondi previdenziali complementari affinché non speculino su attività inquinanti.