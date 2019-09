Augurio di morte ai vigili appeso alla porta del comando: scatta l'indagine

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Uno squallido "augurio di morte" si leggeva sul cartello appeso alla recinzione della sede del Lido del comando della Polizia locale. A scoprirlo, l'altra sera, sono stati gli stessi agenti, che hanno immediatamente informato il comandante Claudio Vanin. Ad appenderlo qualcuno che per il momento è rimasto anonimo e che ha voluto mettere sotto accusa l'operato degli agenti, accusati di «multare solo per fare cassa». Un pensiero scritto con un pennarello rosso, forse per evidenziare meglio la propria...