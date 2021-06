Audi Motorclass inaugura la nuova sede e presenta le nuove auto

MESTRE - Giovedì 24 giugno si è svolto presso la Concessionaria Audi Motorclass l’esclusivo evento “Future is An Attitude” durante il quale, oltre ad inaugurare la sede in via Terraglio dopo oltre un anno e mezzo di attesa, sono stati presentati alcuni dei modelli più attesi degli ultimi anni: nuova Audi Q4 e-tron, Audi Q5 Sportback e nuova Audi RS e-tron GT.

Hanno partecipato all’evento rappresentati delle istituzioni del territorio, l’Assessore Simone Venturini, il Presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese, Vincenzo Vavalà Sales Director di Audi Italia e due speaker di eccezione: Leonardo Buzzavo, docente dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Walter De Raffele, coach della Reyer.

A sugellare l’importanza dell’evento la presenza del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, un vero onore per Motorclass.

Spettacoli a tema, intrattenimento musicale e una ricercata food experience hanno contribuito a rendere la serata ancora più piacevole, in un contesto curato ed accogliente quale è la concessionaria in via Terraglio 13.

Una serata all’insegna della mobilità del futuro e dell’innovazione.