La app che organizza il viaggio fa boom: 19.000 utenti in 7 giorni

SAN DONA' DI PIAVE -si inventa una app per l'organizzazione del viaggio con i mezzi pubblici in tutto il mondo e fa il boom dopo la presentazione ad una fiera mondiale di settore in Germania: in una settimanacon una media di quasi 3mila al giorno e 1 milione di ricerche da parte degli utilizzatori. Ancora una volta l'azienda dei trasporti del Veneto orientale si conferma leader. Parte dal Veneto “”, una vera e propria rivoluzione 4.0 del trasporto pubblico che mira a svilupparsi su tutto il territorio nazionale. Si chiama “DaAaB”, è scaricabile gratuitamente ed è la prima applicazione in Italia in grado di integrare tutti mezzi pubblici regionali. Basta inserire partenza e destinazione e in pochi istanti trova il miglior percorso: l’app raggruppa in un’unica piattaforma le aziende del trasporto pubblico locale per l’emissione unificata dei biglietti di viaggio senza la necessità di obbligare le aziende a modificare o cambiare le costosissime infrastrutture di lettura-obliterazione. Questo servizio di biglietteria al momento è attivo solo per il Veneto.Alla vigilia di una nuova stagione turistica, l’Azienda di trasporti che, di fatto, ha inventato questa applicazione che ora è stata perfezionata in un progetto condiviso da altre società di trasporti, coordinate da, Atvo è pronta a lanciare la campagna di promozione del servizio per i turisti. “Orgogliosamente abbiamo visto crescere questo progetto – ha commentato il presidente di Atvo,– ed ora siamo pronti a lanciarlo ufficialmente nel mercato, soprattutto rivolgendoci ai turisti, cui negli anni abbiamo dedicato molti investimenti per migliorare i servizi”.Un lancio che ora ha in qualche modo ottenuto una sorta di “benedizione” internazionale. DaAaB è stata, infatti presentata all’che si è svolta al. “Tutto il mondo era presente per analizzare tutti i progetti per rendere il trasporto “intelligente”, ovvero sempre più funzionale, pratico e ottimale per chi viaggia”, ha spiegato il direttore Atvo,, presente all’appuntamento assieme a chi l’ha realizzato, il professor, veneziano da tempo ricercatore negli States. L'idea è nata grazie al concorso per le scuole “Attiviamoci”. Dal 2016 (al 31 dicembre 2017) “DaAaB”,e campagna specifica, ha raccolta circache hanno acquistato altrettanti biglietti.