Venezia. Quad, Coco e Warus, i tre cani poliziotto che hanno scovato 4,5 chili di droga Video

VENEZIA - L’unità cinofila della Polizia locale che effettua controlli giornalieri in tutto il territorio comunale ha come responsabile il vice commissario Matteo Bracciatelli. Il nucleo è composto da tre conduttori con i relativi cani anti droga: Quad, Coco Warus. A questi se ne aggiungerà un quarto. Nel corso del 2022 sono stati sequestrati oltre 4,5 chilogrammi di sostanza stupefacente: 675 grammi di Marijuana, oltre 3 chili di hashish, 309 grammi di cocaina, 184 grammi di eroina. In questo inizio 2023 sono stati sequestrati oltre 705 grammi di droga con prevalenza di hashish ed eroina