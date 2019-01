di Manuela Lamberti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MURANO - Tobia aveva solo 10 mesi ma un sorriso dolce che si allargava sul viso per mamma Giovanna e papà Diego. Quella di Tobia, morto settimana scorsa, è una di quelle storie che non si dovrebbero mai raccontare, perché spezza il cuore in due. Era nato sano Tobia, ma dopo solo un mese i genitori si erano accorti che qualcosa non andava. Primo e unico figlio, ansie da genitori, e invece non erano ingiustificate.Purtroppo, dopo due settimane di accertamenti a Padova, al neonato è stata diagnosticata la, una malattia neuromuscolare rara che colpisce una persona su 10 mila. Ce ne sono di quattro tipi, la sua era la peggiore. E Tobia è spirato cinque giorni fa tra le braccia di mamma e papà,