Raffaele e Francesco dell'Atelier Longhi: «Moda, costumi e teatro in mostra per il Carnevale»

VENEZIA - Carnevale: storia della moda, del costume e del teatro. È un progetto virtuoso il programma che nei prossimi giorni sarà proposto in centro storico dall'Atelier Pietro Longhi. «Abbiamo pensato - anticipa Francesco Briggi dell'Atelier Pietro Longhi - di proporre alcune iniziative culturali pensate per i visitatori di musei e Scuole Grandi, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico ed artistico di Venezia. Sono inoltre convinto che senza la tradizione e la storia non può esistere il futuro della città».

Da domenica 20 febbraio al 1 marzo, dalle 11 alle 17, apre al pubblico la collezione di abiti d'epoca intitolata Storie di Moda: racconti di Carnevale, giunta alla quinta edizione, e che sarà ospitata negli storici saloni stuccati e dipinti dal Tiepolo nella Scuola Grande dei Carmini. La mostra racconta la storia della Serenissima attraverso una delle caratteristiche più importanti della sua cultura materiale, l'abbigliamento ed i materiali ad esso connessi.

Sono 20 le riproduzioni di abiti d'epoca realizzati da Francesco Briggi, sarto e costumista, che si potranno ammirare in un percorso innovativo, che si snoda tra arte, cultura e moda, curato da Raffaele Dessì.

La visita alla collezione è inclusa nel percorso del museo della Scuola Grande dei Carmini ma è possibile prenotare delle visite guidate, tenute da Francesco Briggi e Raffaele Dessì, per approffondire le caratteristiche degli abiti, i dettagli sartoriali e storici che hanno portato all'evoluzione dei modelli, evidenziandone l'origine geografica e le influenze dei diversi paesi con cui Venezia, nei secoli, è venuta a contatto. Info e prenotazioni +39 328 970 6572.

Tutti gli appassionati di musica collegano da sempre la città a Antonio Vivaldi, il più importante compositore e violinista del suo tempo.



L'Atelier Pietro Longhi è stato coinvolto nella realizzazione del documentario Antonio Vivaldi, maestro delle quattro stagioni le cui proiezioni si terranno lunedì 21 febbraio, alle ore 15 e alle ore 17, al Museo di Palazzo Grimani.

Il museo si conferma luogo di dialogo tra diverse forme d'arte e in particolare per l'incontro con la musica antica veneziana e i suoi protagonisti. Una storia di spartiti e intrighi, per la regia di Eike Schmitz, faranno luce sulla storia di questa geniale rockstar. È consigliato l'uso di un costume o di un dettaglio attinente al Carnevale.

L'evento è su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

A conclusione delle proiezioni sarà possibile visitare le collezioni di Palazzo Grimani. Info e prenotazioni 041.2411507, drm-ven.grimani@beniculturali.it.



Lo splendore della città rivive attraverso le opere di Carlo Goldoni. Venerdì 25 febbraio, alle ore 17, andrà in scena la commedia Smanie per la moda: la moda del 1700 nelle commedie di Carlo Goldoni nei saloni della Scuola Grande San Giovanni Evangelista con gli attori della compagnia teatrale La Bautta Fulvio Saoner (scritta e diretta da Raffaele Dessì, costumi di Francesco Briggi). L'opera è stata scritta riprendendo gli estratti di alcune opere del commediografo del Settecento avente per tema l'universo della moda, elemento fondamentale e che delinea i caratteri dei suoi indimenticabili personaggi. Info e prenotazioni +39 328 970 6572.