Madrigali antichi e un'epigrafe della Serenissima battuti all'asta

Dal 26 maggio e per 3 giorni una grande asta online dedicata a libri e grafica antica e moderna: sarà la casa d'aste fiorentina Gonnelli a porre all'incanto oltre 1500 lotti suddivisi in tre sessioni.



Tra i pezzi pregiati un nutrito gruppo di opere di Giovanni Battista Piranesi, per i 300 anni dalla nascita, e il raro libretto Lettere di giustificazione scritte a Milord Charlemont oltre a Le antichità romane in quattro tomi .



Da segnalare alcuni lotti dedicati a Venezia tra cui un’antica epigrafe medievale della Repubblica Serenissima (base d’asta euro 2000) e rari madrigali (vedi foto).



In osservanza delle misure anti Covid-19 l'esposizione dei lotti sarà possibile solo a distanza e l'asta si svolgerà nei locali della libreria Gonnelli senza la presenza del pubblico.