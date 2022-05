Tocca al Vega, all'asta un altro pezzo del Parco tecnologico per il fallimento della Guaraldo

MARGHERA - Il prisma verde dell'ex Agrimont se l'è preso l'altroieri La Fenice, e adesso tocca al Vega. Se il teatro veneziano ha fatto un affarone acquistando ad un milione e 100mila euro un complesso del valore di 2,5 milioni, tra una manciata di ore andranno all'asta uffici, posti auto e una Business Suite per un valore complessivo di partenza che sfiora i due milioni di euro, derivanti dal crac decretato alla fine del 2017 dal Tribunale di Treviso dell'impresa edile Ing. Pio Guaraldo di Paese (Treviso), impresa storica del territorio. Cinque lotti in tutto, tra cui uno (proprio la Business Suite al sesto piano nell'edificio Lybra) per il quale è già arrivata un'offerta irrevocabile d'acquisto.



I LOTTI

L'asta è in programma oggi, alle 10, ad Aste 33 di Treviso, con le offerte che potranno arrivare fino a cinque minuti prima della gara al rialzo. Gli uffici del fallimento si trovano tutti nell'edificio Lybra o Stecca, costruito tra il 2000 ed il 2004: il fabbricato più grande del Parco scientifico-tecnologico del Vega, un parallelepipedo lungo 327 metri e alto sette piani, caratterizzato dalla facciata quasi completamente vetrata affacciata su via Libertà. Nel bando si precisa che l'aggiudicatario dovrà essere esclusivamente un soggetto che esercita attività compatibili con quelle del Vega, consistenti nel mettere a disposizione, di persone fisiche o giuridiche, unità immobiliari affinché le utilizzino per insediarvi attività di ricerca tecnologica e scientifica per produzione di prototipi e nuovi prodotti di telecomunicazione, di servizi alle imprese, informativi, di formazione umana, di comunicazione, di organizzazione e di altri servizi alle imprese, compresi quelli erogati da organizzazioni sindacali di imprese o di categorie di imprese. I cinque lotti all'asta, ognuno con superfici e piani diversi (dal quarto al sesto) variano da un minimo di 122mila euro ad un massimo di 748mila per il blocco più corposo (una superficie di 1.878 metri quadri, 23 posti auto coperti e altri 19 scoperti).



L'UNICO SICURO

Prima del fallimento, durante il concordato preventivo della Guaraldo, i lotti (suddivisi in modo diverso) erano già stati messi per ben cinque volte all'asta, ma con tentativi andati deserti con l'unico risultato di far crollare un poco per volta il prezzo di vendita che, dai 4,8 milioni iniziali, è progressivamente sceso a meno di 2,2 milioni di euro, con un calo del 55% ulteriormente cresciuto dopo le successive due aste fallimentari prima della terza in programma domani. E la prova arriva dall'unico lotto per il quale è già arrivata un'offerta di acquisto: la Business Suite con terrazza per la quale nel febbraio scorso sono già stati messi sul piatto 360mila euro (all'inizio se ne chiedevano 630mila). E se il valore offerto è inferiore ai 388mila stimati dal perito incaricato dal curatore fallimentare Aldo Van Den Borre, l'offerta è stata ritenuta comunque congrua ed idonea. Qualcosa del Vega, insomma, si riuscirà a vendere.