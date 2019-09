CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Cercate una barchetta a poco prezzo e senza pretese per fare un giretto in laguna ogni tanto? Questa è forse la vostra occasione, anche se poi dovrete farvi carico di qualche lavoro e soprattutto acquistare un motore, visto che non necessariamente quelli già montati saranno ancora funzionanti. La Città metropolitana ha infatti deciso di mettere all'asta trenta natanti (cofano, open, patanella e altro) confiscati definitivamente per violazioni alle norme in materia di pesca. In pratica, appartenevano a pescatori di frodo sorpresi a pescare vongole in zone proibite o a rubarle in zone date in concessione per la venericoltura.