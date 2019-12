All'asta i libri sommersi ​della libreria "Acqua alta"

VENEZIA (d.gh.) - Hanno una seconda vita i libri della libreria Acqua Alta destinati al macero per i danni subiti dalla marea eccezionale dello scorso 12 novembre. Da ieri duecento libri trasformati in cento opere d'arte sono all'asta su 32auctions (http://www.32auctions.com/libricontrocorrente) e i proventi saranno devoluti alla Fondazione Querini Stampalia per il recupero del patrimonio librario che è stato sommerso dall'acqua.



L'idea è di una studentessa bolognese dell'Istituto Europeo di Design (Ied) di Milano, Maria Vittoria Miccoli Minarelli, che ha immediatamente coinvolto le compagne di corso del terzo anno di Graphic Design, Ambre Carladous e Anna Carena. «Quando ho visto che tantissimi libri venivano buttati via spiega Maria Vittoria Miccoli Minarelli con le mie compagne abbiamo chiesto al coordinatore del nostro corso di studio Giuseppe Liuzzo se potevamo recuperarli per trasformarli in opere d'arte. Ho quindi chiamato la libreria Acqua Alta e in cambio di una offerta abbiamo portato via 500 volumi troppo danneggiati per essere rimessi in vendita». Maria Vittoria, Ambre e Anna hanno portato a Milano, nella sede di Ied la maggior parte dei volumi e 150 libri a Bologna dove sono stati affidati per la trasformazione agli artisti Dado, Cuoghi Corsello e Faggion -Paganello, grazie alla galleria d'arte bolognese Palazzo Vizzani, sede della Associazione Alchemilla. «Gli artisti residenti hanno dato vita a un nuovo progetto spiega ancora Maria Vittoria e le loro opere verranno messe all'asta a Bologna il prossimo 15 febbraio, sempre in favore della Fondazione Querini Stampalia. A Milano invece abbiamo allestito un punto di scambio nella biblioteca Ied di via Sciesa 3: compagni di altri corsi Ied, artisti e creativi si sono presentati a scegliere uno o più libri che più li incuriosivano per trasformarli in un'opera d'arte». Dai lavori degli studenti futuri designer e degli artisti sono nate piccole sculture di carta illustrazioni ad acquerello con tema Venezia o combinazioni di graphic art, illustrazione e scultura. © RIPRODUZIONE RISERVATA