VENEZIA - Entro qualche settimana il Demanio predisporrà il bando per offrire in concessione, per una durata iniziale di 19 anni. l'ex chiesa militare di Sant'Andrea e una porzione di spazio verde all'esterno di circa 2500 metri quadrati. Ha riscosso l'interesse di più soggetti, infatti, la manifestazione pubblicata dal sito dell'Agenzia che si è conclusa a fine febbraio, e ora eventuali proponenti potranno partecipare alla gara presentando un progetto. Con un vincolo di destinazione sarà ad attività culturali, e verrà messo a gara l'ex edificio sacro, tanto caro ai Lagunari, costruzione gemella rispetto alla chiesa di Santa Maria Nascente all'ex ospedale al Mare. L'edificio è sconsacrato, e da quando i lagunari se ne sono andati dall'isola di Sant'Andrea è stato oggetto di ripetuti atti di vandalismo. La chiesa ha una pianta rettangolare con un'unica navata, per una superficie complessiva intorno ai 70 metri.



Si tratta di un edificio sul quale incombe un vincolo del Ministero della Cultura, per cui verranno imposte precise condizioni. Il concessionario, per un canone base di neanche 3mila euro all'anno, si dovrà dunque occupare dell'aggiornamento catastale, del restauro del tetto, degli infissi e della muratura esterna, del recupero di pavimentazione, elementi lapidei e dei dipinti murali interni, che sono stati danneggiati dalla salsedine, dalle abrasioni, dalla polverizzazione del colore. Se poi il titolare vorrà, saranno a suo carico eventuali impianti termoidraulici. Ad eccezione di eventi privati organizzati, il concessionario dovrà impegnarsi a garantire l'accessibilità del pubblico a tutto il perimetro dell'area ottenuta per almeno due giorni festivi al mese, per un orario non inferiore a 8 ore al giorno, nella fascia di luce naturale. E gli orari dovranno essere comunicati e visibili vicino al pontile. Tenendo conto che comunque a Sant'Andrea ci si arriva solo con mezzi privati. È prevista una fascia libera larga almeno 5 metri, per tutto il bordo dell'isola, che dovrà sempre rimanere liberamente percorribile al pubblico e l'intera area verde dovrà essere visivamente godibile dal pubblico dalla superficie della laguna e dal bordo dell'isola. La concessione, inoltre, potrebbe essere soggetta a revoca per sopravvenute esigenze governative di altre Amministrazioni dello Stato o sopravvenute esigenze di superiore interesse pubblico.