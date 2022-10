SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Va all'asta il centro direzionale ex Silos. A disporla il Tribunale di Venezia per l'edificio moderno, ristrutturato nel 2007 dall'impresa Pavan costruzioni e finora mai entrato in funzione. Un edificio tornato ad essere interessante, tra le conseguenze dello sviluppo della Porta Nord che porterà al trasferimento delle stazioni di ferrovia e autobus in via Pralungo, molto vicine al centro direzionale.



LO SCONTO

L'acquisto può risultare conveniente: la base d'asta di 7 milioni di euro degli scorsi anni ora si è abbassata a circa 2 milioni. La vendita si terrà nel pomeriggio del 22 novembre, nello studio del curatore Danilo Capone di Mestre, con offerte in busta chiusa da parte dei partecipanti. Nel dettaglio si tratta di un edificio di cinque piani e un seminterrato, edificato su un lotto di circa 5.500 mq, dispone di 37 magazzini, e una ventina di uffici. Nel Silos è passato un pezzo di storia di San Donà: risale agli anni Venti, era adibito allo stoccaggio e smistamento di granaglie, allora strutturalmente era il manufatto più solido di San Donà. Il Silos un tempo si vedeva da ogni angolo della città, il colore era beige, quasi a ricordate il grano che ospitava. In momenti difficili per la popolazione della zona costituiva un faro, che dava la certezza di potersi continuare a sfamare, con il grano che arrivava da tutto il Basso Piave.



La ristrutturazione, compiuta a cura dell'impresario edile Gianni Pavan, porta la firma dell'architetto veneziano Luciano Parenti che ha ideato un concentrato di tecnologia e modernità. Esternamente l'edifico è rivestito da una parete ventilata, con facciata e pareti fredde ventilate da pannelli con brevetto Aluco bond prelaccato sulla facciata esterna di colore grigio chiaro e antiriflesso, alla distanzia di 18 centimetri dalla parete. Il vetrocamera installato è antisfondamento, i portoni di accesso sono di tipo antiscasso e particolare attenzione è data all' insonorizzazione dei solai intermedi, con pavimentazioni completamente isolate dalle strutture portanti per impedire il propagarsi di rumori.



ATVO

L'iniziativa della Pavan costruzioni era considerata già nel 2007 una carta importante per lo sviluppo della Porta Nord, un progetto ripreso dalla Giunta Cereser che ha dato impulso decisivo alla sistemazione di tutto il quartiere a Nord della città. E nel 2017 era stato fatto un sopralluogo per studiare una partnership tra Atvo e Confartigianato per capire se, in base alle reciproche esigenze, i due enti avrebbero potuto suddividersi i cinque piani. Serve anche tener conto della spesa per rimettere in funzione la struttura, essendo chiusa da 15 anni. L'azienda di trasporto prevede anche il trasferimento del deposito dei bus, che da via Calnova passerà nelle vicinanze dell'ex Silos.