CHIOGGIA - L'ex convento di Santa Caterina, il cui nucleo originale risale al XIV secolo va all'asta per la quinta volta, all'incirca per un terzo del suo valore iniziale. Il corpo del monastero femminile e quello del coro che s'affaccia sull'altar maggiore della chiesa, recentemente restaurata sono stati riproposti rispettivamente al prezzo base di 711 mila 808 euro e di 68 mila 347 euro. Le offerte minime relative ai due lotti ammontano a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati