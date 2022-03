VENEZIA - Paolo Vettor è uscito domenica mattina, come era sempre solito fare, per fare jogging alle Zattere in compagnia di un paio di amici. Pochi minuti dopo, però, è accaduta l'impensabile tragedia per un tipo sportivo e allenato come lui: il suo cuore si è fermato durante il riscaldamento in fondamenta dei Carmini. Piero, l'amico che era con lui, aveva pensato che avesse inciampato su una tavola di legno e lo ha chiamato, invitandolo a rialzarsi. È bastato un secondo per rendersi conto per chiamare il 118. Niente da fare: il suo cuore si è fermato poco dopo le 9.30, inutili i tentativi di rianimazione.



ASSICURATORE STIMATO

Paolo Vettor era da quasi trent'anni agente delle Assicurazioni Generali e operava nell'Agenzia di Santa Croce. Un lavoro che faceva con passione e meticolosità e per quello era stimato non solo dai suoi affezionati clienti, ma anche dai suoi colleghi.

«Una polizza fatta da lui - racconta un collega - non c'era nemmeno bisogno di guardarla. La sua precisione è sempre stata proverbiale».

Vedendo l'epigrafe per strada, a decine hanno chiamato la famiglia, credendo fosse uno scherzo, per via del funerale fissato il primo Aprile. Purtroppo, però, era tutto vero. Di Paolo tutti ricordano soprattutto il sorriso, perché fin da bambino è stato una persona solare, che non ha mai perso il buonumore, che invece infondeva in quantità negli altri.

«Non è perché lo dico io - racconta la moglie Monique - era davvero una persona splendida sia in famiglia, che con gli amici che al lavoro. Ha sempre lavorato alle Generali, prima come produttore e dal 1994 come agente. Un lavoro che amava e pur di far contento il cliente, piuttosto ci rimetteva lui. Con l'Aqua Granda del 2019 aveva cominciato lui a telefonare ai clienti per sapere se avevano avuto danni. Con lui si poteva dormire tra quattro guanciali».



AMANTE DELLA CORSA

Non era un podista improvvisato, ma era un'attività che faceva con passione e metodo. «Aveva fatto la Venicemarathon due volte - continua la moglie - Correva perché gli dava piacere. Dove c'era una mezza maratona c'era anche lui. Dopo l'operazione al menisco gli avevano detto di non correre, ma lui voleva correre sempre. Era anche un'occasione per stare assieme ai suoi amici».

Tra questi, anche Maurizio Calligaro, l'ex capo di gabinetto del Comune e responsabile della Protezione civile scomparso un mese fa per arresto cardiaco.

«Parlava sempre di Maurizio - prosegue - non se ne faceva una ragione che non c'era più e se n'era andato in quel modo. Paolo era sano, aveva appena fatto la visita medico sportiva ed era uno che si controllava sempre. Ma soprattutto - conclude - era la persona più buona del mondo, andava fuori di casa cantando e sorridendo. Anche nei momenti più tristi riusciva sempre a sollevare tutti».

Oltre a Monique, lascia le figlie Teresa e Matilde, delle quali era molto orgoglioso.

Il funerale sarà celebrato venerdì alle 11 ai Santi Giovanni e Paolo, chiesa cui era affezionato fin dall'infanzia.