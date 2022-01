VENEZIA - La sua pagina Facebook, nel 2021, ha superato quelle di “mostri sacri” della comunicazione social, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il profilo dell’assessore Simone Venturini nel giro di pochi mesi è passato davanti a tutti: assessori, consiglieri regionali, sindaci, compreso il suo stesso “capo”, Luigi Brugnaro, piazzandosi in cima alla lista dei follower e primo assoluto, a larghissima distanza dagli altri, nel numero di reazioni, segnale di una platea “reale”.



A rivelare che da febbraio scorso Venturini ha visto decollare la sua popolarità è Fanpage Karma, uno degli strumenti più in voga tra i professionisti del social media management. Emerge il cambio di passo per l’assessore, nel secondo mandato titolare delle deleghe a Turismo, Coesione sociale e allo Sviluppo economico, che ha iniziato a raccontare un po’ di più la sua attività quotidiana. Sono continui i post sulle riunioni, gli incontri, i tavoli, ma con la primavera sono aumentati anche i post a sostegno di tante attività commerciali e le inaugurazioni di nuovi locali. Di recente ha iniziato a pubblicare anche qualche post personale: se le foto con la nonna sono un suo segno distintivo, sono tante le immagini dalle vacanze e commenti ai fatti del mondo. Un esempio? Il post con il quale chiedeva ai suoi follower (le persone che lo seguono) quale fosse la miglior frittella. Risultato: centinaia di commenti e pubblicità a tutte le pasticcerie della città. Sotto un profilo tecnico, le performance dei profili, analizzate dal sito specializzato, tengono conto di diversi fattori: la costanza, la crescita di interesse, il numero di reazioni ai post in proporzione al numero di fan (scongiurando la presenza di profili fake acquistati).

Entrando nel dettaglio si scopre che l’indice “Page performance” di Venturini è al 100% da mesi. Per fare un confronto, Meloni aveva attirato l’interesse degli esperti di gestione social tenendo il livello superiore all’80% a lungo. Oggi, al 31 dicembre, è al 62% e comunque la sua crescita esponenziale, nei social, è sotto i riflettori in quanto parallela all’aumento di popolarità registrato nei sondaggi. Se nel giro di pochi mesi Venturini ha superato, per numero di follower (55460 al 31 dicembre), il sindaco Luigi Brugnaro (55006) e l’ex “primo della classe Facebook”, il deputato leghista Alex Bazzaro (55322), dagli altri esponenti locali le distanze si allungano. Prima di Venturini per numero di follower, tra le pagine veneziane a uso politico, solo Renato Brunetta, che a fronte di una platea storica e certamente più ampia, a livello nazionale, non ha però gli stessi risultati di performance della pagina e di reazioni. Caso straordinario quello del consigliere Giovanni Giusto: la sua pagina Ocio che te conto ha 157 mila follower ma è in un’altra classifica, trattandosi di uno strumento di divulgazione sulla cultura, la storia e le curiosità veneziane e quindi non utilizzata a scopi politici. Con un solo video al mese, nel 2021 ha collezionato ben 660 mila reazioni.

Ed è in questo indicatore che tra i politici è di nuovo Venturini a non avere rivali: con quasi 1,4 milioni di reazioni ai suoi circa 1300 post (3,5 al giorno in media) del 2021, stacca ormai Bazzaro che ne ha ottenuti un milione con 1600 post (4,3 al giorno), doppiando Brunetta, appunto, che pur essendo ministro e con la produzione di 1300 contenuti, ne ha 700 mila e il sindaco di Venezia che, sempre con 3,4 post al giorno, ne ha circa 600 mila. A sinistra si crede meno in Facebook. Per fare qualche esempio, restando nella politica veneziana, la pagina del deputato Nicola Pellicani ha 2208 follower e un buon livello di interazione ai post: i 159 contenuti pubblicati hanno fruttato 6735 reazioni. Quella di Pier Paolo Baretta, seguita da 10097, ha pubblicato solo 94 volte lo scorso anno. Il senatore Andrea Ferrazzi ha 6343 “fan” e ha una media di circa un post al giorno (429), più presente Sara Moretto con circa 800 post e 2786 follower, e Monica Sambo con 567 post e 53 mila reazioni nel 2021. A centrodestra, le pagine degli assessori Francesca Zaccariotto e Laura Besio, per fare qualche esempio, hanno rispettivamente 4200 e 2906 follower e producono una media di 1,5 post al giorno. Paola Mar pubblica raramente mentre Andrea Tomaello l’ha creata di recente. Orietta Vanin, del M5s, ha 2951 follower.