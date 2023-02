SAN DONÀ - Incidente per l'ex vicesindaco Alberto Gobbo, che inciampa in una mattonella rotta del marciapiede e finisce all'ospedale. E ora la famiglia, che aveva segnalato più volte il problema, è pronta a fare causa. E' stata una brutta mattinata, quella di ieri, per lo storico assessore sandonatese, record-man di matrimoni civili celebrati (936, nessuno come lui in Italia), finito letteralmente al tappeto a causa di un problema sul marciapiede.

LA TESTIMONIANZA

«Meno male è andata bene, ma ho preso una fregatura tremenda. Grazie a tutti per avermi contattato per chiedermi come stavo», ha detto ieri sera con una voce provata e mentre era ancora in attesa degli ultimi esami al Pronto soccorso cittadino. L'incidente verso le 11.30, di fronte a Saramin Sport, in viale Libertà, dietro il palazzo municipale. Gobbo, che il 27 maggio festeggia 81 anni, dopo la consueta passeggiata in centro, tra una visita un ufficio (gestisce un'agenzia di assicurazioni in pieno centro), un salto in edicola per acquistare Il Gazzettino, il saluto ai tanti amici conosciuti negli anni anche grazie all'attività politica e poi il ritorno a casa. A piedi, naturalmente. «Mentre percorrevo il marciapiede di fronte a Saramin ricorda Gobbo ho messo il piede su quello che era diventato un buco, cadendo a terra. Due donne mi hanno soccorso e mi hanno sollevato. È arrivata subito mia figlia Lorella e mi ha portato in ospedale: ho escoriazioni e botte a testa, naso e occhi. Ho preso una botta tremenda. Mi hanno fatto i raggi e hanno escluso delle fratture. Sono stato chiamato anche dal comandante dei vigili, Paolo Carestiato, e dal sindaco Cereser».

IL SINDACO

Primo cittadino che ieri pomeriggio, con una nota ufficiale, è intervenuto sull'accaduto. «Sono molto dispiaciuto, auguro all'ex vicesindaco Gobbo una pronta guarigione. Ho saputo che è inciampato e caduto malamente sul marciapiede di viale Libertà a causa di una piastrella sconnessa o addirittura saltata. Provvederemo a farla sistemare quanto prima, ma con l'occasione invito tutti i cittadini ad usare l'App Municipium proprio per segnalarci tutte le anomalie, anziché vederle e non fare niente. Gli operai purtroppo non possono essere dappertutto e per avere mille occhi c'è bisogno della collaborazione di tutti».

DENUNCIA IN VISTA

Però la questione è destinata ad avere degli strascichi. «Da assessore ai Lavori pubblici - ricorda Gobbo - ho sempre sistemato i marciapiedi: secondo me sono stato l'ultimo a farlo». E a proposito di segnalazioni, la figlia Lorella fa sapere come quello specifico problema al marciapiede fosse stato evidenziato più volte. Anche per questo ora la famiglia sta pensando di procedere con una causa al Comune.