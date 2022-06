VENEZIA - «Stiamo vivendo una Pentecoste che assomiglia molto a quelle degli anni gloriosi». Francesco Berton, presidente di Assocamping, la realtà che rappresenta i campeggi a Cavallino-Treporti, trattiene a fatica il sorriso. Volano le presenze nel litorale nord, capitale europea del turismo, dove i campeggi da giorni stanno registrando un atteso sold out. Si tratta di una tendenza emersa già nelle scorse settimane, quando alle reception dei camping sono arrivate tantissime prenotazioni, a conferma di un settore, quello della vacanza all'aria aperta, che rimane tra i più richiesti.



L'ANALISI

«Stiamo vivendo giorni importanti commenta Berton Con ottime presenze e tantissime punte di sold-out, tanto che in questi giorni trovare un posto libero è tutt'altro che facile. Ma anche nelle prossime due settimane ci saranno ottime presenze». Di fatto bungalow, piazzole e case mobili sono esauriti (o quasi) da giorni. «Il ponte del 2 giugno ci ha aiutato molto prosegue il presidente di Assocamping Sono stati molti gli italiani che hanno raggiunto le nostre strutture. Da ieri è poi iniziato il cambio con l'arrivo di austriaci e tedeschi, mentre diversi italiani hanno terminato il loro soggiorno: ad ogni modo tutto è stato gestito nel migliore dei modi, non ci sono stati particolari problemi, nemmeno alla viabilità se non le code fisiologiche per queste situazioni». Ora l'attenzione è tutta concentrata sull'arrivo di austriaci e tedeschi, questi ultimi provenienti soprattutto dalla Baviera, da sempre legati a questo litorale e pronti a tornare numerosi come negli anni passati. «I tedeschi in particolare prosegue Berton ora hanno due settimane di ferie ed è per questo che trascorreranno diversi giorni nel nostro litorale: non è un caso se ora si sta allungando anche la permanenza media. Di fatto per i prossimi 14 giorni le presenze saranno quasi esclusivamente di lingua tedesca e con una percentuale di occupazione molto alta, diciamo pure vicina al tutto esaurito. Erano anni che non registravamo simili presenze a Pentecoste».



COMFORT ASSICURATO

Cavallino-Treporti più forte delle incertezze generate dalla pandemia e dalla guerra in Europa dunque, con campeggi che da anni ormai garantiscono un alto livello di cura dei servizi, dove nulla è lasciato al caso grazie anche agli investimenti avviati negli ultimi anni con la realizzazione di autentici villaggi turistici dotati di ogni comfort. «In generale c'è una crescente voglia di vacanze all'aria aperta e a contatto con la natura sottolinea il presidente di Assocamping chi poi ha trascorso una vacanza nel nostro litorale negli ultimi due anni ha toccato con mano l'alto livello di qualità e attenzione posta nel rispetto dei vari protocolli. Le presenze degli ultimi giorni derivano anche da questo: certo ci sono molto fattori in gioco, come il periodo ottimale per le festività tedesche, ma in generale chi arriva nelle nostre strutture ne apprezza la qualità». Passate le prossime due settimane le prenotazioni registreranno un lieve calo, che è stato definito fisiologico, per riprendere quota già da fine giugno. «Ci sarà una ripresa del mercato italiano conclude Francesco Berton , ma gli arrivi non mancheranno nemmeno dall'estero, in questo senso le prenotazioni non mancano nemmeno dai Paesi dell'est e del nord Europa. Secondo le nostre proiezioni i mesi di luglio e agosto saranno da tutto esaurito, un po' come accaduto anche lo scorso anno». Buone anche le prime indicazioni per settembre, con il possibile ritorno dei tedeschi, ma in questo caso molto dipenderà dal meteo.